В Международный женский день в центре Нижнего Тагила произошло убийство

Около 16:30 возле подъезда дома №71 по ул. Ленина на земле лежал мужчина 35-40 лет. В это время прохожий тормозил машины и просил о помощи. Ему удалось остановить проезжавший мимо экипаж ДПС. Нападавшего на месте задержал сотрудник полиции сообщил в редакцию TagilCity.ru неравнодушный читатель.

В следственном комитете Ленинского района Нижнего Тагила эту информацию подтвердили.

Между двумя мужчинами возник конфликт, который привёл к драке. В драке один из них нанёс другому побои. От полученных побоев пострадавший мужчина скончался. Нападавший был задержан полицией. Возбуждено уголовное дело по ст.111 ч.4. УК РФ [умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности – прим. ред]. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу рассказали журналисту TagilCity.ru в Следственном комитете Ленинского района.

Свидетель конфликта, сообщивший о произошедшем в редакцию TagilCity.ru, также упоминал о работе медиков, приехавших на вызов. По его мнению, она была неудовлетворительна:

Ждали скорую помощь 12 минут, хотя ехать ей от станции ровно 3 минуты. Приехала одна женщина и не торопясь шла к избитому, который к тому времени уже не подавал признаков жизни. До этого он дышал и двигался. Никаких реанимационных действий… Жесть! В руках у «медика» только синие перчатки. Спустя 2 минуты она отчалила с водителем скорой сообщил читатель в редакцию TagilCity.ru.

На станции скорой помощи обвинения в халатности комментировать отказались, но отметили, что:

Подстанция находится на Октябрьской революции, 60, но это не значит, что мы стоим тут как таксопарк. Не исключено, что скорая, прибывшая на вызов, ехала, например, с ГГМ. Это для вашего понимания рассказали журналисту TagilCity.ru в Администрации станции скорой помощи.

Редакция TagilCity.ru напоминает о том, что вчера был праздник, а значит, у фельдшеров скорой помощи было очень много работы. Кроме того, необходимость или отсутствие необходимости в реанимационных мероприятиях медику обычно виднее, чем даже самому участливому прохожему.