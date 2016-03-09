В Нижнем Тагиле в сгоревшем на Вагонке садовом домике обнаружили труп

Звонок о пожаре поступил в дежурную часть в воскресенье, 6 марта, около трех часов дня. На место незамедлительно выехали 2 пожарные машины и 6 человек личного состава. Когда было устранено открытое горение и начата проливка и разбор сгоревших конструкций, пожарные обнаружили труп мужчины.