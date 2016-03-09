В Нижнем Тагиле в сгоревшем на Вагонке садовом домике обнаружили труп
9 марта 2016, 17:05ПроисшествияДенис Таратонов
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Эти выходные не прошли для Нижнего Тагила спокойно. На улице Фестивальная перевернулась маршрутка, а в коллективном саду №1 на УВЗ сгорел дом. В нём пожарные обнаружили тело погибшего тагильчанина.
Сюжеты: Нижний Тагил
Звонок о пожаре поступил в дежурную часть в воскресенье, 6 марта, около трех часов дня. На место незамедлительно выехали 2 пожарные машины и 6 человек личного состава. Когда было устранено открытое горение и начата проливка и разбор сгоревших конструкций, пожарные обнаружили труп мужчины.
В ходе пожара погиб мужчина. Его личность и причина смерти в настоящий момент устанавливаются. Проводится проверка, причины пожара выясняются, -- рассказали редакции TagilCity.ru в Следственном отделе Дзержинского района.
Сотрудники МЧС и пожарного надзора проводят сейчас свою проверку причин пожара. Подозревается поджог.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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