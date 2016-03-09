За праздничные выходные на территории Нижнего Тагила произошли 3 серьезные дорожные аварии (ФОТО)

Вечером 5 марта водитель иномарки выезжал с прилегающей территории на Западном подъезде, не убедившись в отсутствии транспорта на дороге. Так, невнимательный автолюбитель столкнулся с машиной, которая ехала из Нижнего Тагила в сторону трассы Екатеринбург-Серов. Виновница дорожного происшествия госпитализирована в больницу с переломами черепа, таза и позвонка.

Следующее дорожное происшествие произошло на автодороге Нижний Тагил – Усть-Утка 6 марта. Водитель, двигаясь в сторону города, не справился с управлением, вылетел на «встречку» и врезался в автомобиль. Пассажирку одной из иномарок увезли в травмпункт с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Сейчас пострадавшая лечится дома амбулаторно.

Днем 8 марта пожилая женщина переходила проезжую часть на проспекте Мира в неположенном месте. Неосторожного пешехода сбил водитель газели, который не успел вовремя нажать на тормоз. Женщина госпитализирована в 3-й городской больнице.