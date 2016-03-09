Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
За праздничные выходные на территории Нижнего Тагила произошли 3 серьезные дорожные аварии (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

За праздничные выходные на территории Нижнего Тагила произошли 3 серьезные дорожные аварии (ФОТО)

9 марта 2016, 12:40ПроисшествияТимофей Данилов
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»