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122 кг наркотиков изъято полицией в 2016 году в Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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122 кг наркотиков изъято полицией в 2016 году в Свердловской области

9 марта 2017, 17:00Происшествия
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