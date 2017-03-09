122 кг наркотиков изъято полицией в 2016 году в Свердловской области

700 преступлений было совершено в состоянии наркотического опьянения, в 20 из них виновниками были несовершеннолетние.

В текущем году в Свердловской области полиция проведет всероссийскую масштабную акцию «Сообщи, где торгуют смертью». Данное мероприятие направлено на борьбу с наркобизнесом и профилактику употребления одурманивающих веществ, сообщает начальник пресс-службы ГУ МВД Екатеринбурга В. Н. Горелых.

Сотрудники полиции призывают уральцев оказать помощь в борьбе с употреблением наркотиков своим активным участием – сообщить о тех местах, где торгуют ими. Круглосуточно будет работать телефон «горячей линии»: (343) 358-71-61. По нему можно будет сообщить адреса мест торговли наркотическими веществами.