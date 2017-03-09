122 кг наркотиков изъято полицией в 2016 году в Свердловской области
9 марта 2017, 17:00Происшествия
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В 2016 году в Свердловской области зафиксирован рост статистики по факту обнаружения преступлений, связанных с наркотиками. За год полицейскими было изъято 122 кг наркотических средств, пресечена деятельность 56 групп, раскрыто более 600 преступлений, совершенных ОПГ.
700 преступлений было совершено в состоянии наркотического опьянения, в 20 из них виновниками были несовершеннолетние.
В текущем году в Свердловской области полиция проведет всероссийскую масштабную акцию «Сообщи, где торгуют смертью». Данное мероприятие направлено на борьбу с наркобизнесом и профилактику употребления одурманивающих веществ, сообщает начальник пресс-службы ГУ МВД Екатеринбурга В. Н. Горелых.
Сотрудники полиции призывают уральцев оказать помощь в борьбе с употреблением наркотиков своим активным участием – сообщить о тех местах, где торгуют ими. Круглосуточно будет работать телефон «горячей линии»: (343) 358-71-61. По нему можно будет сообщить адреса мест торговли наркотическими веществами.
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