Екатеринбургская модель продавала наркотики ради карьеры в Париже (ФОТО, ВИДЕО)

Ее застали за фасовкой наркотиков у себя в 3-комнатной квартире. При осмотре помещения были найдены пакетики с наркотиками весом 72 грамма.

Анастасия рассказала, что начала заниматься распространением наркотических средств 1,5 месяца назад. Девушка объяснила, что ей нужно было заработать деньги, чтобы поехать в Париж – работать там моделью. Она уже успела заработать на преступном занятии 30 000 рублей.