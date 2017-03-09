Екатеринбургский театр задолжал актрисе порядка 160 тысяч рублей по зарплате
9 марта 2017, 15:15Происшествия
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Прокурорская проверка в одном из екатеринбургских театров показала, что одной актрисе в течение нескольких месяцев в 2016 году не выплачивалась в полном объеме зарплата, по информации СУ СК Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
На протяжении нескольких месяцев в прошлом году одной из актрис театра в Екатеринбурге зарплата выплачивалась частично. Общая сумма задолженности составила около 160 000 рублей.
Екатеринбурженка обратилась в правоохранительные органы с заявлением. По факту нарушения конституционного права сотрудницы театра была проведена проверка.
В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Будет принято процессуальное решение в отношении виновных в случившемся.
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