Легковушка перевернулась на трассе под Нижним Тагилом: двое ранены (ФОТО)

В 11:50 8 марта владелица отечественного автомобиля ВАЗ 1990 г. р. двигалась по дороге от Верхней Салды в сторону Нижнего Тагила. Не справившись с управлением, она съехала с автотрассы и допустила опрокидывание ТС.