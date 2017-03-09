ПАЗ сгорел в Екатеринбурге из-за неполадок с газовым оборудованием (ФОТО, ВИДЕО)

Звонок на пульт дежурного раздался примерно в 19:15. На место пожара приехали спасатели на одной спецмашине. Во время пожаротушения сотрудники дорожной полиции перекрыли две полосы на проезжей части. Возгорание случилось рядом с обочиной. Сообщается, что ПАЗ выгорел полностью.