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ПАЗ сгорел в Екатеринбурге из-за неполадок с газовым оборудованием (ФОТО, ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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ПАЗ сгорел в Екатеринбурге из-за неполадок с газовым оборудованием (ФОТО, ВИДЕО)

9 марта 2017, 08:00Происшествия
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