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Полицейский спас пятерых человек из горящего дома в Тавде
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Полицейский спас пятерых человек из горящего дома в Тавде

9 марта 2017, 10:20Происшествия
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