Полицейский спас пятерых человек из горящего дома в Тавде

На месте пожара Анатолий обратил внимание, что пламя уже охватило крышу здания. Инспектор вызвал пожарных и стал стучать в окно горящего дома, на стук откликнулась пожилая женщина. Помещение было сильно задымлено, правоохранитель эвакуировал женщину через окно.