Проломивший забор автомобиль в Нижнем Тагиле попал на городские камеры, а женщина-водитель получила ушиб челюсти (ВИДЕО)

Напомним, инцидент произошел в результате столкновения двух легковых автомобилей. Как позже сообщили очевидцы, в каждом из них находились маленькие дети. Именно поэтому на место прибыли две машины скорой помощи. К счастью, детям не потребовалась медицинская помощь, а никто из взрослых не получил серьёзных травм: