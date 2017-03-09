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Проломивший забор автомобиль в Нижнем Тагиле попал на городские камеры, а женщина-водитель получила ушиб челюсти (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Проломивший забор автомобиль в Нижнем Тагиле попал на городские камеры, а женщина-водитель получила ушиб челюсти (ВИДЕО)

9 марта 2017, 13:50ПроисшествияДенис Таратонов
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