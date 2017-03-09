Разбитый автомобиль такси заблокировал движение трамваев в Екатеринбурге (ФОТО)
9 марта 2017, 10:40Происшествия
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Разбитый автомобиль такси «Три десятки» в Екатеринбурге парализовал движение трамваев, сообщает Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Как пояснили очевидцы, водитель влетел в столб ограждения, а потом его откинуло на трамвайные пути.
Водитель такси травм не получил, но машина повреждена и не может отъехать в сторону, на месте ДТП скопилось уже 5 трамваев.
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Фото: E1.RU
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