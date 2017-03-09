Ресурсники заплатят 70 тысяч рублей штрафа за незаконное отключение отопления в Нижнем Тагиле

Как было установлено, ресурсоснабжающая организация без уведомления абонента прекратила поставки тепла в гаражный кооператив «Центральный».

Прокуратура вынесла постановление об устранении нарушений на имя исполнительного директора организации. Однако ресурсники не стали исполнять предписание надзорного ведомства. Прокуратура инициировала судебное разбирательство по данному факту.

Суд привлек ООО «ТагилТеплоСбыт» к административной ответственности в виде штрафа в 70 тысяч рублей, пишут «Все новости».