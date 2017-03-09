Смерть 18 собак и кошек от истощения в Екатеринбурге стала причиной возбуждения уголовного дела

Напомним, в январе в уральской столице были обнаружены 18 трупов погибших животных, находившихся на «передержке» в частном жилом доме по улице Уктусской в Екатеринбурге. Была проведена прокурорская проверка, которая показала: смерть собак и кошек наступила вследствие истощения.