Смерть 18 собак и кошек от истощения в Екатеринбурге стала причиной возбуждения уголовного дела
9 марта 2017, 16:25Происшествия
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По факту жестокого обращения с животными, которое привело к смети 18 кошек и собак, в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело.
Сюжеты: Екатеринбург
Напомним, в январе в уральской столице были обнаружены 18 трупов погибших животных, находившихся на «передержке» в частном жилом доме по улице Уктусской в Екатеринбурге. Была проведена прокурорская проверка, которая показала: смерть собак и кошек наступила вследствие истощения.
Проведенная экспертиза обнаружила признаки глубокого нарушения обмена веществ и снижения резистентности организма, что было вызвано недокормом животных.
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