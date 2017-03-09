Стая бродячих собак разорвала кошку рядом с домом её хозяйки в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Я выпустила кошку погулять вечером, но обратно так и не дождалась. Через какое-то время вышла её позвать. Нашла быстро, но всю в слюнях и без признаков жизни рассказала редакции TagilCity.ru тагильчанка.

Кошка лежала прямо напротив дома, остались многочисленные следы собачьих лап, ведущие в сторону коллективной свалки. Женщина рассказала, что на тот момент моральных сил запечатлеть останки своей любимицы, она в себе не нашла.

Стая собак живёт неподалёку и насчитывает более десятка особей. Их подкармливают некоторые люди и заведения. Также бродячие собаки приходят к мусоркам во дворах многоквартирных домов и ищут еду там.

Собаки набрасывались и на моего кота, но я это вовремя заметил и отогнал. Всё же они успели только расцарапать ему морду и обкусать уши. Несколько дней назад та же стая накинулась на маленького мальчика, еле удалось его отбить рассказал живущий неподалёку мужчина.

Зоозащитники призывают владельцев животных не выпускать их на самовыгул, чтобы защитить от повторения подобных ситуаций.

В следственном комитете 14 февраля была начата проверка инцидентов с нападениями бродячих собак. Она завершится через 30 дней с даты начала. Редакция TagiCity.ru будет следить за развитием событий.