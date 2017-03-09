Три водителя в нетрезвом виде и четыре без прав пойманы в результате рейда в Нижнем Тагиле
9 марта 2017, 12:35Происшествия
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Сотрудниками ГИБДД Нижнего Тагила 9 марта с 6 часов до 10 часов утра проводилось рейдовое мероприятие «Стоп-контроль», направленное на выявление и предотвращение нарушений ПДД.
Сюжеты: Нижний Тагил
За время рейда выявлено: 3 факта управления автомобилем в нетрезвом виде, 1 факт отказа от прохождения медицинского освидетельствования на выявление алкоголя в крови, 4 факта управления ТС без водительского удостоверения.
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