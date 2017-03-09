Выделенные на капитальный ремонт екатеринбургского цирка 10 млн рублей пропали

Проверка по данному факту проводилась прокуратурой и была инициирована СМИ. Как стало известно, денежные средства были переведены в 2015 году. Однако деньги до получателя, со слов «Росгосцирка», так и не дошли.

При этом стоить заметить, что министерство культуры за два года так и не потребовало отчетности о расходовании средств. В связи с этим министру культуры Свердловской области вынесено предписание об устранении нарушений бюджетного законодательства.