Вылетевший из фуры шифер чудом не убил девушку в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Гружёная шифером фура двигалась со стороны Нижнего Тагила в сторону выезда из города к дороге на Екатеринбург. Погода стояла ветреная, и несколько листов шифера одним из порывов ветра перевернуло в кузове.

Лист шифера сорвался и вылетел из машины прямо в сторону девушки-пешехода. Ей невероятно повезло, так как лист не задел её и пролетел над головой, а затем разбился об ограждение моста.

Произошедшее засняла камера водителя встречного автомобиля.

Повезло девушке очень! Наверно на всю жизнь запомнит этот случай рассказал редакции TagilCity.ru приятель заснявшего произошедшее водителя.