Женщина и ее полуторагодовалая дочь получили сильные ожоги при пожаре в частном доме Красноуральска
9 марта 2017, 11:05Происшествия
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8 марта в Красноуральске в частном доме произошел пожар. Сильные ожоги получила женщина и ее полуторагодовалая дочь.
Как сообщает портал YSTAV, площадь возгорания составила около 150 кв. м, поврежден дом и надворные постройки. В тушении огня участвовали 2 единицы техники и 8 пожарных.
Ребенок на вертолете госпитализирован в ожоговый центр в Екатеринбурге. Женщина находится в местной больнице.
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