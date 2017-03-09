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Женщина и ее полуторагодовалая дочь получили сильные ожоги при пожаре в частном доме Красноуральска
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Женщина и ее полуторагодовалая дочь получили сильные ожоги при пожаре в частном доме Красноуральска

9 марта 2017, 11:05Происшествия
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