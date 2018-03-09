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18-летний тагильчанин был до смерти избит в кальянной на Вагонке
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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18-летний тагильчанин был до смерти избит в кальянной на Вагонке

9 марта, 14:55Происшествия
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