18-летний тагильчанин был до смерти избит в кальянной на Вагонке

В Нижнем Тагиле началась следственная проверка после гибели 18-летнего молодого человека. Он был найден мертвым ночью 9 марта в одной из кальянных в Дзержинском районе.

Причина гибели будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы, сейчас подробности дела не раскрываются в интересах следствия.

По версии очевидцев трагедии, в кальянной находилась компания молодых людей. Позже туда пришел посетитель, предположительно, в наркотическом опьянении. В результате конфликта с другими гостями заведения, мужчина ударил одного из отдыхавших. В результате потасовки пострадавший молодой человек получил травмы, несовместимые с жизнью, пишет ИА «Все новости».