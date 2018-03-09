Обворовавший пенсионерку мужчина разыскивается в Новоуральске (ФОТО)
9 марта, 17:50Происшествия
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28 февраля вечером неизвестный мужчина около дома №20 на улице Гагарина в Новоуральске забрал у пенсионерки сумку и скрылся в неизвестном направлении.
По приметам, нападавший мужчина русской национальности, с сединой, находился без головного убора.
Сейчас полиции Новоуральска ведет поиск грабителя, пишет Tksmi.ru.
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Фото Tksmi.ru
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