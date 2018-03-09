Распространители наркотиков дважды за ночь задержаны в Екатеринбурге

Первый инцидент произошел в Верх-Исетском районе. Припаркованный у обочины автомобиль «Тойота» с включенной аварийкой был обнаружен экипажем вневедомственной охраны. При попытке проверить машину на предмет нахождения в розыске сидевшие в салоне авто люди начали заметно нервничать, один из мужчин попытался выбросить в снег пакетик с зеленым веществом.