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Трое детей пострадали в лобовом столкновении иномарок в Екатеринбурге (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Трое детей пострадали в лобовом столкновении иномарок в Екатеринбурге (ФОТО)

9 марта, 12:20Происшествия
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