«Учился обольщать девушек»: москвич погиб при выполнении задания пикап-тренера

В Москве задержан 34-летний тренер по пикапу, которого подозревают в убийстве своего ученика. По данным канала Mash, 24-летний житель российской столицы Ренат вместе с друзьями пришел на урок по обольщению девушек, где заплатил за обучение 75 000 рублей.

По одному из заданий молодой человек должен был отработать навыки самообороны. Учитель предложил теоретическую ситуацию, когда к девушке на улице пристает хулиган. Ренат стал «защитником», а задержанный выступил в роли хулигана и напал на ученика с ножом.

Однако тренировочный нож в руках пикап-тренера оказался настоящим. В какой-то момент, по данным телеграмм-канала, он оказался в груди Рената. Молодой человек скончался до приезда скорой помощи. Сейчас учитель дает показания в полиции.