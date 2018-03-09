Волгоградская школьница провалилась в открытый канализационный люк

Школьница шла домой по сугробам в Дзержинском районе Волгограда и провалилась в открытый люк. Прохожие услышали резкий крик девочки, но школьница упала настолько глубоко, что ее не сразу смогли отыскать.

Место падения ребенка смогли установить только после того, как один из прохожих залез на столб.

Испуганную школьницу достали из люка с помощью веревки до приезда спасателей, пишет Letnews.ru.