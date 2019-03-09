Актер театра и кино РФ Владимир Этуш умер в возрасте 96 лет
Сегодня, 17:06ПроисшествияФото: kremlin.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
9 марта стало известно о смерти актера театра и кино РФ Владимира Этуша.
8 марта актеру стало плохо, его госпитализировали в реанимацию одной из ГБ столицы России. На сайте «Театрала» сообщается, что мужчина был без сознания, а через некоторое время актер умер.
Владимир Этуш был ветераном Великой Отечественной войны, лауреатом Госпремии России, народным артистом СССР и республики Северная Осетия – Алания.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей