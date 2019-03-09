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Актер театра и кино РФ Владимир Этуш умер в возрасте 96 лет
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Актер театра и кино РФ Владимир Этуш умер в возрасте 96 лет

Сегодня, 17:06ПроисшествияФото: kremlin.ru
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