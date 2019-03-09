Екатеринбурженка на Hyundai сбила мать с ребенком из-за отказа убрать за собакой
Сегодня, 09:07ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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8 марта в одном из садов под Екатеринбургом женщина на Hyundai сбила мать с коляской. По словам пострадавшей, водитель намеренно сбила ее из-за отказа убрать за собакой фекалии.
Сюжеты: Екатеринбург
Семейная пара с коляской и собакой гуляла по саду. Жительница одного из домов попросила их прибрать за собакой, но хозяева отказались это делать. Тогда женщина села за руль своего автомобиля и начала сигналить. Женщина с коляской попросила не шуметь, так как в коляске спал ее ребенок.
Тогда она поехала на нас, специально наехала. Ударила меня, ребенок, к счастью, не пострадал, рассказала женщина.
По словам матери ребенка, после этого из дома вышел муж автоледи и начал драку с ее супругом. Конфликт завершился после вызова полиции.
Женщина обратилась в медучреждение, где у нее были диагностированы ушибы, она написала заявление в полицию, пишет Е1.RU.
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