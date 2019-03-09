Екатеринбурженка на Hyundai сбила мать с ребенком из-за отказа убрать за собакой

Семейная пара с коляской и собакой гуляла по саду. Жительница одного из домов попросила их прибрать за собакой, но хозяева отказались это делать. Тогда женщина села за руль своего автомобиля и начала сигналить. Женщина с коляской попросила не шуметь, так как в коляске спал ее ребенок.

Тогда она поехала на нас, специально наехала. Ударила меня, ребенок, к счастью, не пострадал, рассказала женщина.

По словам матери ребенка, после этого из дома вышел муж автоледи и начал драку с ее супругом. Конфликт завершился после вызова полиции.