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Екатеринбурженка на Hyundai сбила мать с ребенком из-за отказа убрать за собакой
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Екатеринбурженка на Hyundai сбила мать с ребенком из-за отказа убрать за собакой

Сегодня, 09:07ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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