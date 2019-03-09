Охранник торгового центра в Екатеринбурге избил посетителя
Сегодня, 09:44ПроисшествияФото: pixabay.com
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В Екатеринбурге произошла драка между посетителем и охранником одного из торговых центров.
Сюжеты: Екатеринбург
На видео видно как охранник, предположительно «Бургер Кинга», набрасывается сзади на парня и после того как он падает, начинает наносить ему удары.
Видео
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Видео: Ura.ru
Видеозапись появилась в интернете. Молодой человек, выложивший видео, написал, что охранник является выходцем из одной из южных республик РФ.
В полиции сообщили, что заявлений по поводу драки к ним не поступало, пишет URA.RU.
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