Охранник торгового центра в Екатеринбурге избил посетителя

На видео видно как охранник, предположительно «Бургер Кинга», набрасывается сзади на парня и после того как он падает, начинает наносить ему удары.

Видео Видео: Ura.ru

Видеозапись появилась в интернете. Молодой человек, выложивший видео, написал, что охранник является выходцем из одной из южных республик РФ.