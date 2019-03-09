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Охранник торгового центра в Екатеринбурге избил посетителя
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Police 869216 960 720

Охранник торгового центра в Екатеринбурге избил посетителя

Сегодня, 09:44ПроисшествияФото: pixabay.com
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