В Екатеринбурге из окна больницы выпал мужчина

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В Екатеринбурге около шести утра из окна больницы, которая находится в районе ВИЗа выпал мужчина, пишет Е1 со ссылкой на собственный источник.
Сюжеты: Екатеринбург
По данным инсайдера, он выпал из окна отделения неврологии, которое находится на четвертом этаже, на козырек. От полученных травм мужчина умер на месте.
В Следственном комитете отказались комментировать происшествие.
Напомним, вчера, 8 марта, в столице Урала поступило сообщение о двух случаях падения из окон многоэтажных домов. В одном случае выпавшая женщина погибла, во втором — осталась жива.
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