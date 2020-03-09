В Екатеринбурге на женщину с ребенком с крыши рухнула глыба льда
Сегодня, 19:15ПроисшествияФото: Е1.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Екатеринбурге на улице Победы с крыши дома № 55 глыба льда и снега рухнула на проходящую мимо женщину с сыном, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
По словам очевидцев, пострадавшая после падения льда на голову не могла стоять на ногах. Глыбой также задело и ее четырехлетнего сына. Племянница женщины, идущая рядом, успела отскочить, снег задел только ее руку. Прохожие вызвали скорую.
Данный дом обслуживается Орджоникидзевской УЖК.
Напомним, 3 марта снег с крыши упал на пожилую екатеринбурженку. В результате этого женщина получила травмы и была госпитализирована.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей