В Екатеринбурге на женщину с ребенком с крыши рухнула глыба льда

По словам очевидцев, пострадавшая после падения льда на голову не могла стоять на ногах. Глыбой также задело и ее четырехлетнего сына. Племянница женщины, идущая рядом, успела отскочить, снег задел только ее руку. Прохожие вызвали скорую.