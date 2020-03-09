В Ирбите накануне 8 марта пропал таксист

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В Ирбите разыскивается 45-летний местный житель Дмитрий Радионов. Мужчина трудится в такси и пропал по дороге на работу, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых.
С заявлением о пропаже в полицию обратилась его сожительница. Женщина рассказала, что 7 марта около шести вечера Дмитрий уехал на работу, но на базе такси он так и не появился. По словам заявительницы, конфликтных ситуаций накануне не было.
Приметы разыскиваемого: худощавое телосложение, рост 178 см, короткие русые волосы. В день пропажи был одет в брюки и ботинки темного цвета, синюю куртку с надписью Columbia и клетчатый шарф. Особая примета — нет большого пальца на левой руке.
Уехал Дмитрий на автомобиле ВАЗ-21150 черного цвета.
Всех, кто знает о местонахождении Дмитрия Радионова, просят позвонить по телефону: 8(343-55) 625-27 в МО МВД России «Ирбитский».
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Пропавший Дмитрий Радионов
Фото: ГУ МВД по Свердловской области
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