В Нижнем Тагиле на станции Смычка сошли с рельсов грузовые вагоны
Сегодня, 15:23ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Вечером 8 марта в 22.30 в Нижнем Тагиле на станции Смычка сошли с рельсов два грузовых вагона, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города.
Сюжеты: Нижний Тагил
Вагоны были пустые и двигались по маневровым путям сортировочной станции. Через два часа после схода состав был поднят на рельсы и отбуксирован в депо. На график движения поездов данный инцидент не повлиял, ж/д полотно повреждено не было.
Напомним, 31 мая 2019 года из-за ремонта путей на станции Смычка с рельсов сошли 45 вагонов. По обвинению в нарушении правил безопасности пред судом предстанет бригадир по текущему содержанию и ремонту пути.
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