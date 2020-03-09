В Нижнем Тагиле водитель трамвая едва не наехала на пьяного мужчину
Сегодня, 13:29ПроисшествияФото: Отдел пропаганды ГИБДД
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Сегодня, 9 марта, в Нижнем Тагиле на Вагонке нетрезвый пешеход едва не оказался под колесами трамвая, рассказали TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД.
Сюжеты: Нижний Тагил
Инцидент произошел между трамвайными остановками «Пихтовые горы» и «Конечная». Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, переходил дорогу по пешеходному переходу, подскользнулся и упал на рельсы.
В это время со стороны «Пихтовых гор» двигался трамвай. Водитель, заметив лежащего мужчину, применила экстренное торможение, трамвай его не задел. Пострадавшего госпитализировали с травмой головы.
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