Бывшая военнослужащая осуждена в Екатеринбурге за смертельное ДТП с двумя погибшими

Виновница смертельного ДТП в Екатеринбурге, в результате которого скончались два человека, приговорена к трем годам колонии. Ей предоставлена отсрочка, так как она воспитывает десятилетнюю дочку.

Авария произошла в 2017 году. Бывшая военнослужащая, выезжая на главную дорогу, не предоставила преимущество Land Rover Freelander. Автомобиль вынесло на встречную полосу движения. Произошло столкновение с Lada Priora, в которой ехали супруги. В результате ДТП они погибли. Приговор вынесен гарнизонным военным судом Екатеринбурга. Адвокат виновницы будет обжаловать решение, ссылаясь на то, что женщина является не последней виновной в ДТП, сообщает Е1. После аварии водитель Land Rover утверждал, что машину занесло при торможении. Также было установлено, что мужчина нарушил скоростные ограничения. Но по делу он проходил как свидетель, а подсудимой стала Осина, которая физически не участвовала в ДТП. Напомним, 10 марта суд вынесет приговор Владимиру Васильеву, которого обвиняют с смертельном ДТП на улице Малышева в Екатеринбурге. Авария произошла 4 августа 2019 года. Владимир не справился с управлением и врезался на большой скорости в четыре машины, которые стояли на светофоре. В результате погибли водитель такси, а также его пассажир. Названа дата вынесения приговора Васильеву за смертельное ДТП на Малышева

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