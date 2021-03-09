Две бани и садовый дом сгорели накануне 8 марта в Нижнем Тагиле

В 21.16 стало известно о пожаре в коллективном саду «Росинка» в поселке Чащино. На площади 66 квадратных метров сгорели садовый дом, а также надворные постройки. Владелец дома приехал в сад и протопил печь, а затем отправился в магазин за продуктами. Когда он вернулся, то обнаружил, что здание уже горит. По факту пожара дознаватели организовали проверку.