Две бани и садовый дом сгорели накануне 8 марта в Нижнем Тагиле

Две бани и садовый дом сгорели накануне 8 марта в Нижнем Тагиле

Сегодня, 12:02ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Садовый дом с надворными постройками и две бани сгорели 7 марта в Нижнем Тагиле, сообщает отдел надзорной деятельности Нижнего Тагила и ГГО.

Около 4.00 диспетчеру поступило сообщение о пожаре на улице Степана Халтурина. Там горела частная баня, которую накануне топил владелец дома. Возгорание увидел сосед и сообщил жильцам. Площадь пожара составила 15 квадратных метров, были повреждены перекрытие и стены внутри здании. Предварительно, причиной послужило неправильное устройство печи и дымохода.

В 22.42 поступило сообщение о пожаре на станции Садоводы. Там горела частная баня на площади 108 квадратных метров. При возгорании повреждены кровля и перекрытие, а также повреждены стены здания. Предварительно установлено, что к возникновению возгорания также могло привести неправильное устройство дымохода.

В 21.16 стало известно о пожаре в коллективном саду «Росинка» в поселке Чащино. На площади 66 квадратных метров сгорели садовый дом, а также надворные постройки. Владелец дома приехал в сад и протопил печь, а затем отправился в магазин за продуктами. Когда он вернулся, то обнаружил, что здание уже горит. По факту пожара дознаватели организовали проверку.

Напомним, в Нижнем Тагиле 7 и 8 марта из-за пожаров погибли два человека. Отмечается, что в момент возгорания, они оба спали.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
пожарбанядомсадпечьНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы