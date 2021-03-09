Две бани и садовый дом сгорели накануне 8 марта в Нижнем Тагиле

Около 4.00 диспетчеру поступило сообщение о пожаре на улице Степана Халтурина. Там горела частная баня, которую накануне топил владелец дома. Возгорание увидел сосед и сообщил жильцам. Площадь пожара составила 15 квадратных метров, были повреждены перекрытие и стены внутри здании. Предварительно, причиной послужило неправильное устройство печи и дымохода.
В 22.42 поступило сообщение о пожаре на станции Садоводы. Там горела частная баня на площади 108 квадратных метров. При возгорании повреждены кровля и перекрытие, а также повреждены стены здания. Предварительно установлено, что к возникновению возгорания также могло привести неправильное устройство дымохода.
В 21.16 стало известно о пожаре в коллективном саду «Росинка» в поселке Чащино. На площади 66 квадратных метров сгорели садовый дом, а также надворные постройки. Владелец дома приехал в сад и протопил печь, а затем отправился в магазин за продуктами. Когда он вернулся, то обнаружил, что здание уже горит. По факту пожара дознаватели организовали проверку.
Напомним, в Нижнем Тагиле 7 и 8 марта из-за пожаров погибли два человека. Отмечается, что в момент возгорания, они оба спали.