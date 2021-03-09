«Эффект боулинга»: 10 автомобилей столкнулись под Екатеринбургом

«Эффект боулинга»: 10 автомобилей столкнулись под Екатеринбургом

Сегодня, 08:46ПроисшествияФото: pixabay.com
На 279-м километре под Екатеринбургом из-за аварии и образовалась большая пробка.

Массовая авария произошла 8 марта на повороте Серовского тракта недалеко от Екатеринбурга. Из-за ДТП произошла большая пробка, сообщает Е1.

Там жуткая массовая авария. На повороте — как эффект боулинга. Пострадавших много очень, больше десяти машин. Там бутылочное горлышко, люди останавливались и создавали затор. С поворота автомобили не успевали оттормозиться. Муж побежал знаки выставлять выше по потоку движения,рассказывает очевидица.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», расстояние затора составило почти километр.

Напомним, 19 января трассе Екатеринбург-Серов вылетел с дороги грузовой автомобиль, перевозивший легковые транспортные средства. Водитель не справился с управлением из-за наледи на дороге.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
дтпавариямассовое дтпСеровская трасса
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы