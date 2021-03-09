«Эффект боулинга»: 10 автомобилей столкнулись под Екатеринбургом

Там жуткая массовая авария. На повороте — как эффект боулинга. Пострадавших много очень, больше десяти машин. Там бутылочное горлышко, люди останавливались и создавали затор. С поворота автомобили не успевали оттормозиться. Муж побежал знаки выставлять выше по потоку движения,рассказывает очевидица.