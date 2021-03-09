«Эффект боулинга»: 10 автомобилей столкнулись под Екатеринбургом

Массовая авария произошла 8 марта на повороте Серовского тракта недалеко от Екатеринбурга. Из-за ДТП произошла большая пробка, сообщает Е1.
Там жуткая массовая авария. На повороте — как эффект боулинга. Пострадавших много очень, больше десяти машин. Там бутылочное горлышко, люди останавливались и создавали затор. С поворота автомобили не успевали оттормозиться. Муж побежал знаки выставлять выше по потоку движения,рассказывает очевидица.
По данным сервиса «Яндекс.Карты», расстояние затора составило почти километр.
Напомним, 19 января трассе Екатеринбург-Серов вылетел с дороги грузовой автомобиль, перевозивший легковые транспортные средства. Водитель не справился с управлением из-за наледи на дороге.