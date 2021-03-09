Мемориальная табличка поэту Борису Рыжему появится в Екатеринбурге

Мемориальная табличка поэту Борису Рыжему появится в Екатеринбурге

Сегодня, 18:03ПроисшествияФото: Журнал "Урал" на Facebook
Памятная табличка поэту Борису Рыжему появится в Екатеринбурге. Редакция журнала, где он работал сотрудником, ведет сбор средств.

7 мая 2021 года исполнится 20 лет со дня смерти Бориса. В нашем журнале он работал литературным сотрудником в поэтической рубрике, пишет редакция журнала «Урал» на Facebook.

Сотрудники планируют отлить из бронзы и разместить на входе в издание в Екатеринбурге табличку, размером 40 на 70 сантиметров. На изготовление потребуется 220 тысяч рублей.

Отмечается, что первый взнос в размере 10 тысяч рублей уже сделал скульптор Николай Предеин.

Напомним, в январе 2021 года сообщалось о планах установки мемориальной таблички на остановке «У камня» в Нижнем Тагиле. Она будет посвящена застройщикам района ГГМ.

Сюжеты:
Екатеринбург
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