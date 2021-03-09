Мужчина разбился насмерть на Эльмаше в Екатеринбурге

Мужчина сорвался с многоэтажки и разбился насмерть на Эльмаше в Екатеринбурге. По предварительным результатам проверки СКР и МВД, смерть не носит криминального характера.

Происшествие случилось 9 марта. В 12.02 от медиков «скорой» в полицию поступило сообщение о зафиксированной смерти мужчины возле дома на улице Красных Командиров, 1, сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области. По словам очевидцев, мужчина сорвался с крыши 14-этажного здания и погиб, пишет E1. Следователями предварительно установлено, что в отношении мужчины не было совершено противоправных действий. Полицейские установили личность погибшего. Им оказался местный житель 1982 года рождения. Утром он необычным способом попрощался с матерью, о чем она сообщила в полицию. С большой долей вероятности могу сказать, что гибель не связана с нападением, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Полковник Горелых отметил, что рядом с телом был найден мобильный телефон и банковская карта гражданина. В настоящий момент, сотрудники МВД и СКР проводят проверку, опрашивают свидетелей и знакомых погибшего. Тело направлено для проведения судмедэкспертизы. Напомним, 6 марта на стройке в Екатеринбурге насмерть разбился рабочий. Коллега рассказал, что погибший работал шлифовщиком и не использовал страховку. Рабочий разбился насмерть при падении на стройке в Екатеринбурге

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