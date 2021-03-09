Названа причина обысков в мэрии Среднеуральска сотрудниками ФСБ и СКР

На следующий день после обысков Колесникова написала заявление об увольнении. Ранее поступала информация, что в мэрии числятся «мертвые души», но эта информация недостоверна, рассказал Ура.ру инсайдер в правоохранительных органах.
Также во внимание силовиков попала врио главы управления муниципальным имуществом Ирина Федосеева. Во время голосования за поправки в конституцию, экс-мэр Среднеуральска Андрей Зашляпин организовал конкурс, в котором разыгрывались пылесос и автомобиль. Оба приза выиграла дочь Федосеевой, рассказал источник.
Сам бывший глава Среднеуральска рассказал, что розыгрыш проходил честно. Все действия фиксировались на видео, а победительнице просто повезло.
Если кто-то завидует, то это говорит о его убогости, считает Андрей Зашляпин.
Напомним, ФСБ и СКР нагрянули с проверкой в мэрию Среднеуральска 18 февраля. Сообщалось о двух возбужденных уголовных делах по статьям 159 УК РФ (Мошенничество) и 292 УК РФ (Служебный подлог). По информации источника, у дел не было фигуранта.