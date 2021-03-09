«Нельзя было отказаться»: сотни свердловских военных отправят в Нагорный Карабах

Сотни свердловских военных будут отправлены в качестве миротворцев в Нагорный Карабах. По словам одного из военнослужащих, за отказ им угрожали увольнением по статье.

Речь идёт о военнослужащих части 61423, расположенной в военном городке № 32 в Екатеринбурге. Один из отправляемых в иностранное государство рассказал, что с 20 по 30 марта планируется направить в Нагорный Карабах около пяти сотен контрактников. Отказаться от отправки было нельзя — угрожали уволить по статье, передает E1 слова источника. В Нагорном Карабахе сохраняется режим прекращения огня с 10 ноября 2020 года. Главы Армении, Азербайджана и России объявили об остановке боевых действий. В настоящий момент миротворцы из России ведут круглосуточное наблюдение. Также их привлекают к восстановлению социально-значимых объектов и к разминированию территории. Напомним, 27 сентября 2020 года премьер-министр Армении заявил об организации Азербайджаном нападения на Карабах. Со слов Пашиняна, противник начал атаку на Арцах и в текущий момент армия обороны успешно противостоит нападению. Премьер-министр Армении заявил об организации Азербайджаном нападения на Карабах

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