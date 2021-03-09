«От «Газели» ничего не осталось»: ДТП с фурой на трассе Екатеринбург—Тюмень

«От «Газели» ничего не осталось»: ДТП с фурой на трассе Екатеринбург—Тюмень

Сегодня, 09:07ПроисшествияФото: pixabay.com
7 марта под Екатеринбургом на 203-м км дороги столкнулись «Газель» и грузовик MAN. Погиб водитель «Газели».

Водитель «Газели» был оренбужец. Он ехал по трассе со стороны Тюмени в Екатеринбург. Не справившись с управлением, он выехал на встречку и влетел в фуру. Мужчина погиб на месте. Стаж водителя составлял 17 лет.

Отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области сообщает, что второй участник ДТП, водитель фуры, доставлен в больницу с ушибами, ссадинами и закрытой черепно-мозговой травмой.

По словам свидетелей ДТП, «от «Газели» ничего не осталось». По данному происшествию проводится проверка. Итоговую причину аварии установят в ходе следствия.

Напомним, 3 марта результате выезда на встречную полосу движения автомобиля Chevrolet на екатеринбургской трассе, погибла водитель-девушка. Она врезалась в фуру.

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