«От «Газели» ничего не осталось»: ДТП с фурой на трассе Екатеринбург—Тюмень

Водитель «Газели» был оренбужец. Он ехал по трассе со стороны Тюмени в Екатеринбург. Не справившись с управлением, он выехал на встречку и влетел в фуру. Мужчина погиб на месте. Стаж водителя составлял 17 лет.
Отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области сообщает, что второй участник ДТП, водитель фуры, доставлен в больницу с ушибами, ссадинами и закрытой черепно-мозговой травмой.
По словам свидетелей ДТП, «от «Газели» ничего не осталось». По данному происшествию проводится проверка. Итоговую причину аварии установят в ходе следствия.
Напомним, 3 марта результате выезда на встречную полосу движения автомобиля Chevrolet на екатеринбургской трассе, погибла водитель-девушка. Она врезалась в фуру.