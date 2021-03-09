Подозреваемый в избиении до смерти шестилетнего сына гаишник задержан в Москве

Полицейского, который подозревается в том, что он до смерти избил маленького сына, задержали в Москве, сообщает ИА «Новые известия».

Врачи не смогли спасти ребенка. Трагедия произошла на Пролетарском проспекте в ночь с 7 на 8 марта. Предварительно установлено, что задержанный отец, инспектор районной дорожно-патрульной службы, был сильно пьян. Ночью мужчина выбежал с окровавленным ребенком на руках и стал просить о помощи. По его словам, мальчик упал с кровати и ударился. Соседи вызвали скорую помощь и полицию. В отделении подозреваемый заявил, что выпил алкоголь и уснул, а ребенка избил неизвестный, который зашел в его квартиру. Отмечается, что с матерью ребенка отец был в разводе, мальчик иногда оставался у него на выходных. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство», подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы. Напомним, в Екатеринбурге был задержан 16-летний подросток, который подозревается в убийстве своей семьи в Пермском крае. Мотивом преступления на допросе он назвал семейные конфликты. Подозреваемый в убийстве семьи подросток из Перми рассказал о мотивах преступления

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