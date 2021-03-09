Пьяный грабитель с ножом напал на офис микрозаймов в Екатеринбурге

Мужчина был задержан спустя неделю. Он признал свою вину. Оказалось, что 29-летний местный житель, подозреваемый в разбое, уже был ранее судим за незаконный оборот наркотиков. Сотрудникам полиции он рассказал, что решился ограбить павильон микрозаймов, так как был пьян. Сейчас мужчина находится под стражей. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.