Пьяный грабитель с ножом напал на офис микрозаймов в Екатеринбурге

Злоумышленник оставил порезы на лице девушки - менеджера офиса, вплотную приставив лезвие, сообщают в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. Потерпевшая звала на помощь, но все-таки открыла сейф. В помещение вошел клиент и спугнул нападавшего. Грабитель схватил деньги и скрылся. По пути он избавился от ножа.
Мужчина был задержан спустя неделю. Он признал свою вину. Оказалось, что 29-летний местный житель, подозреваемый в разбое, уже был ранее судим за незаконный оборот наркотиков. Сотрудникам полиции он рассказал, что решился ограбить павильон микрозаймов, так как был пьян. Сейчас мужчина находится под стражей. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
Напомним, в 2019 году две неудачные попытки ограбить банк совершил житель Екатеринбурга и попал под суд. Он использовал различные средства маскировки, в том числе каску и строительный жилет, а также муляж гранаты и пистолета. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.