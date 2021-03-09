Разбившийся насмерть в Екатеринбурге мужчина оказался известным звукорежиссером

Сегодня, 21:05ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
По словам шоумена Артема, погибший был хорошим звукорежиссером и работал со многими людьми. Другая знакомая мужчины по имени Анастасия рассказала, что Алексей был жизнерадостным и данный поступок не похож на его обычное поведение.
Он был звукооператором, работал на многих проектах. Я очень удивился, что такое могло произойти,сообщил изданию Е1 актер Евгений Бушуев.
Напомним, по предварительным результатам проверки СКР и МВД, смерть мужчины не носит криминального характера. Утром погибший необычным способом попрощался с матерью, о чем она сообщила сотрудникам правоохранительных органов.