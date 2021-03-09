Сегодня, 21:05ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru

Разбившийся насмерть в Екатеринбурге мужчина оказался известным звукорежиссером

Мужчина, который сорвался с многоэтажки и разбился насмерть на Эльмаше в Екатеринбурге, оказался 38-летним звукорежиссером Алексеем Коврижных.

По словам шоумена Артема, погибший был хорошим звукорежиссером и работал со многими людьми. Другая знакомая мужчины по имени Анастасия рассказала, что Алексей был жизнерадостным и данный поступок не похож на его обычное поведение.

Он был звукооператором, работал на многих проектах. Я очень удивился, что такое могло произойти,сообщил изданию Е1 актер Евгений Бушуев.

Напомним, по предварительным результатам проверки СКР и МВД, смерть мужчины не носит криминального характера. Утром погибший необычным способом попрощался с матерью, о чем она сообщила сотрудникам правоохранительных органов.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
падениегибельпадение с высотыЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы