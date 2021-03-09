Ребенка зажало на сидении: детали ДТП с КАМАЗом на Индустриальной в Нижнем Тагиле

Ребенка зажало на сидении: детали ДТП с КАМАЗом на Индустриальной в Нижнем Тагиле

Сегодня, 20:35ПроисшествияФото: директор МБУ «Центр защиты населения» Сергей Коперкин
Стали известны подробности ДТП, которое произошло с ВАЗ-21099 и КАМАЗом на улице Индустриальная в Нижнем Тагиле. В аварии пострадал ребенок.

9 марта, примерно в 17.00, на пульт диспетчера МБУ «Центр защиты населения» поступил звонок, что на улице Индустриальная, 15 произошло ДТП. Водитель автомобиля ВАЗ выехал на встречную полосу и допустил столкновение с КАМАЗом.

В результате ребенок пяти лет оказался зажат на переднем сидении. К месту происшествия была незамедлительно направлена поисково-спасательная группа,рассказал редакции TagilCity.ru директор МБУ «Центр защиты населения» Сергей Коперкин.

Отмечается, что водитель легковушки мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. Он получил ушибы. На момент аварии ребенок был на переднем сидении, но после столкновения дверь заклинило. Спасатели устранили проблему и открыли доступ для сотрудников скорой медицинской помощи.

Фото:директор МБУ «Центр защиты населения» Сергей Коперкин

Напомним, легковушка и тягач получили механические повреждения передней части, а на дороге остались лежать стекла и запчасти транспортных средств.

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