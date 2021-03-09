Ребенка зажало на сидении: детали ДТП с КАМАЗом на Индустриальной в Нижнем Тагиле

Отмечается, что водитель легковушки мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. Он получил ушибы. На момент аварии ребенок был на переднем сидении, но после столкновения дверь заклинило. Спасатели устранили проблему и открыли доступ для сотрудников скорой медицинской помощи.