Ребенка зажало на сидении: детали ДТП с КАМАЗом на Индустриальной в Нижнем Тагиле

9 марта, примерно в 17.00, на пульт диспетчера МБУ «Центр защиты населения» поступил звонок, что на улице Индустриальная, 15 произошло ДТП. Водитель автомобиля ВАЗ выехал на встречную полосу и допустил столкновение с КАМАЗом.
В результате ребенок пяти лет оказался зажат на переднем сидении. К месту происшествия была незамедлительно направлена поисково-спасательная группа,рассказал редакции TagilCity.ru директор МБУ «Центр защиты населения» Сергей Коперкин.
Отмечается, что водитель легковушки мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. Он получил ушибы. На момент аварии ребенок был на переднем сидении, но после столкновения дверь заклинило. Спасатели устранили проблему и открыли доступ для сотрудников скорой медицинской помощи.
Напомним, легковушка и тягач получили механические повреждения передней части, а на дороге остались лежать стекла и запчасти транспортных средств.