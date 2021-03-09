Шубу за 150 тысяч «подарили» полицейские жительнице Нижнего Тагила на 8 марта

Кража шубы за 150 тысяч рублей была расследована полицейскими из Нижнего Тагила по горячим следам. Местной жительнице вернули похищенное накануне 8 марта. За предметом гардероба стражам порядка пришлось выехать в другой населенный пункт.

Происшествие случилось накануне празднования Международного женского дня. 7 марта, около 12 часов дня, в отдел полиции поступило заявление от 37-летней жительницы о краже шубы за 150 тысяч рублей из гардероба кафе на набережной Нижнетагильского пруда. Предмет гардероба был оставлен во время посещения заведения минувшей ночью, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское». Пропажу тагильчанка заметила только утром, когда начала собираться домой. Вместо её шубы ей выдали в гардеробе куртку. Полицейские просмотрели видеозаписи с камер наблюдения и вычислили, что две молодые девушки оделись, но не спешили покинуть помещение. Затем одна из злоумышленниц сняла свою куртку и надела верхнюю одежду подруги, а та подменила куртку на норковую шубу в гардеробе. Стражи порядка выяснили, что девушки покинули заведение на такси. В ходе оперативно-розыскных мероприятий они установили, куда направлялся автомобиль. Оказалось, что это съемный частный дом. Арендодатель сообщил, что часто сдает его в аренду и добавил, что утром жильцы съехали. Мужчина рассказал полицейским, что в доме проживала жительница Верхней Туры. Они установили личность подозреваемой и направились в Верхнюю Туру «в гости» к девушке. Она рассказала сотрудникам, что шубу взяла её подруга. 20-летняя приятельница не стала «отпираться» и призналась в содеянном. Шубу она передала правоохранителям. В этот же день полицейские вернули похищенное владелице. В отношении ранее не имевшей проблем с законом девушки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба). Нарушительнице грозит до пяти лет лишения свободы. В виде меры пресечения подозреваемой избрали подписку о невыезде. Напомним, 6 марта сообщалось, как в ТЦ «Стрелец» на улице Юности, 14а в Нижнем Тагиле неизвестная похитила лифчик и трусы. Её действия зафиксировала камера видеонаблюдения. Злоумышленница сделала вид, что рассматривает товар. Через некоторое время она сняла с витрины комплект нижнего белья и спрятала под одеждой и поспешила удалиться из магазина. Похитительница трусов и лифчика в Нижнем Тагиле попала на видео

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