Стали известны подробности ДТП с трамваем в центре Нижнего Тагила

37-летний водитель «паркетника» Volvo и 37-летняя управлявшая Subaru не предоставили преимущество трамваю, совершая левый поворот с проспекта Ленина на проспект Мира.
Трамвай, следовавший по маршруту № 12 «Пихтовые Горы-Островского», выехал на разрешающий сигнал светофора. Водитель трамвая, женщина 1997 года рождения, имеет стаж вождения один год. На момент ДТП пассажиров не было в вагонах.
В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. В аварии никто не пострадал. Все водители проверены на состояние опьянения и оказались трезвыми.
Напомним, происшествие случилось 9 марта в 13.06. Трамвай врезался в два легковых автомобиля и растолкал их по сторонам. Происшествие случилось на перекресте проспектов Ленина и Мира. Один автомобиль в последний момент успел избежать столкновения.