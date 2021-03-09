Стали известны подробности ДТП с трамваем в центре Нижнего Тагила

Стали известны подробности ДТП с трамваем в центре Нижнего Тагила

Сегодня, 18:22ПроисшествияФото: Отдел пропаганды ГИБДД
Водители двух иномарок не предоставили преимущество трамваю в Нижнем Тагиле, из-за чего произошло ДТП, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.

37-летний водитель «паркетника» Volvo и 37-летняя управлявшая Subaru не предоставили преимущество трамваю, совершая левый поворот с проспекта Ленина на проспект Мира.

Трамвай, следовавший по маршруту № 12 «Пихтовые Горы-Островского», выехал на разрешающий сигнал светофора. Водитель трамвая, женщина 1997 года рождения, имеет стаж вождения один год. На момент ДТП пассажиров не было в вагонах.

Фото:Отдел пропаганды ГИБДД

В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. В аварии никто не пострадал. Все водители проверены на состояние опьянения и оказались трезвыми.

Напомним, происшествие случилось 9 марта в 13.06. Трамвай врезался в два легковых автомобиля и растолкал их по сторонам. Происшествие случилось на перекресте проспектов Ленина и Мира. Один автомобиль в последний момент успел избежать столкновения.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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