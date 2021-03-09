Стали известны подробности ДТП с трамваем в центре Нижнего Тагила

Напомним, происшествие случилось 9 марта в 13.06. Трамвай врезался в два легковых автомобиля и растолкал их по сторонам. Происшествие случилось на перекресте проспектов Ленина и Мира. Один автомобиль в последний момент успел избежать столкновения.