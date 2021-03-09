«Свердловская» птицефабрика наказана за торговлю просроченным фаршем в Нижнем Тагиле

Нарушение было выявлено в апреле 2020 года проверкой Роспотребнадзора. Просроченный фарш «Домашний» и «Превосходный» был найден в ТЦ «Феникс» на улице Фрунзе.
В отношении производителя — ОАО «Птицефабрика «Свердловская» — был составлен административный материал по по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ (Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов). Изготовитель был оштрафован на 150 тысяч рублей судом Тагилстроевского района Нижнего Тагила.
Представитель производителя не согласился с данным решением и попытался обжаловать его в Свердловском областном суде, сославшись на отсутствие последствий от правонарушения. Суд отметил, что для назначения наказания по данной статье достаточно самого факта торговли просроченной продукцией и оставил без изменения решения суд предыдущей инстанции.
Напомним, более 75% персонала Среднеуральской птицефабрики были уволены из-за остановки производства бройлеров. По словам директора предприятия Максима Максимова, это были вынужденные увольнения, так как стоки предприятия среднеуральские очистные сооружения перестали принимать в 2019 году. Было обещано, что в 2020 году закончат строительство новых сооружений, но этого не произошло. В конце прошлого года предприятие уведомили о том, что первая очередь очистных сооружений будет сдана только в 2023 году.