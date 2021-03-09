Тягач и легковушка «лоб в лоб» столкнулись на улице Индустриальная в Нижнем Тагиле

Инцидент случился на улице Индустриальная, приблизительно в 17.20, пишут очевидцы в паблике «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте». По их словам, на момент аварии в салоне автомобиля находился ребенок.
Все живы, но имеются пострадавшие,рассказали свидетели.
Они отметили, что водитель ВАЗ находился в состоянии алкогольного опьянения, также у него не было прав. Движение на месте ДТП частично затруднено.
На фотографиях с места событий можно увидеть, что легковушка и тягач получили механические повреждения передней части, а на дороге лежат стекла и запчасти транспортных средств.
Факт аварии подтвердили редакции TagilCity.ru в ГИБДД Нижнего Тагила. Подробности обещали предоставить позднее.
Напомним, 9 марта водители двух иномарок не предоставили преимущество трамваю в Нижнем Тагиле, в результате чего произошло ДТП.