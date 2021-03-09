«Варил до состояния тушенки»: автомеханик расчленил приятеля в Екатеринбурге

В ночь со 2 на 3 марта 57-летний автомеханик на территории промышленной зоны на улице Вилонова в ходе ссоры убил своего товарища. После работы оба мужчины выпивали алкоголь и между ними произошел конфликт. Подозреваемый заметил, что у него из тумбочки пропали деньги и обвинил в этом собутыльника.