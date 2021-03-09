«Варил до состояния тушенки»: автомеханик расчленил приятеля в Екатеринбурге

«Варил до состояния тушенки»: автомеханик расчленил приятеля в Екатеринбурге

Сегодня, 16:13ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru

Автомеханик из Екатеринбурга сутки варил тело расчлененного приятеля на работе

Убил и расчленил товарища на рабочем месте автомеханик в Екатеринбурге.

В ночь со 2 на 3 марта 57-летний автомеханик на территории промышленной зоны на улице Вилонова в ходе ссоры убил своего товарища. После работы оба мужчины выпивали алкоголь и между ними произошел конфликт. Подозреваемый заметил, что у него из тумбочки пропали деньги и обвинил в этом собутыльника.

Оба ранее были судимы, поэтому обвинение в «крысятничестве» вызвало серьезный конфликт, рассказал источник в правоохранительных органах «КП-Екатеринбург».

По его словам, погибший взял нож и замахнулся на автомеханика. Однако тот выбил оружие, ударил оппонента в челюсть, а потом задушил.

На следующий день после убийства, обвиняемый вернулся на работу и спрятал тело погибшего за шинами, но труп начал пахнуть. Тогда он решил избавиться от останков и топором отрубил голову и конечности. Он спрятал их в мешок и выкинул на территорию другой промзоны.

Так как туловище не вошло, автослесарь решил отварить его до состояния «тушенки», а затем вылить в канализацию, чтобы избавиться от частей тел.

Правда, осуществить задуманное до конца у него не получилось, несмотря на то, что он варил часть тела целые сутки, пояснил инсайдер.

Исчезновение 40-летнего убитого заметила его сожительница и обратилась в полицию. Силовики сумели выйти на след обвиняемого, он во всем признался и показал, куда спрятал части тела.

На автослесаря заведено уголовное дело за убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ), 8 марта суд отправил его в СИЗО на два месяца.

Напомним, в Санкт-Петербурге преподаватель СПбГУ Олег Соколов, который расчленил аспирантку, получил 12,5 лет колонии строгого режима. Погибшая 24-летня девушка проживала совместно с педагогом.

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