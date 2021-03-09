«Варил до состояния тушенки»: автомеханик расчленил приятеля в Екатеринбурге

В ночь со 2 на 3 марта 57-летний автомеханик на территории промышленной зоны на улице Вилонова в ходе ссоры убил своего товарища. После работы оба мужчины выпивали алкоголь и между ними произошел конфликт. Подозреваемый заметил, что у него из тумбочки пропали деньги и обвинил в этом собутыльника.
Оба ранее были судимы, поэтому обвинение в «крысятничестве» вызвало серьезный конфликт, рассказал источник в правоохранительных органах «КП-Екатеринбург».
По его словам, погибший взял нож и замахнулся на автомеханика. Однако тот выбил оружие, ударил оппонента в челюсть, а потом задушил.
На следующий день после убийства, обвиняемый вернулся на работу и спрятал тело погибшего за шинами, но труп начал пахнуть. Тогда он решил избавиться от останков и топором отрубил голову и конечности. Он спрятал их в мешок и выкинул на территорию другой промзоны.
Так как туловище не вошло, автослесарь решил отварить его до состояния «тушенки», а затем вылить в канализацию, чтобы избавиться от частей тел.
Правда, осуществить задуманное до конца у него не получилось, несмотря на то, что он варил часть тела целые сутки, пояснил инсайдер.
Исчезновение 40-летнего убитого заметила его сожительница и обратилась в полицию. Силовики сумели выйти на след обвиняемого, он во всем признался и показал, куда спрятал части тела.
На автослесаря заведено уголовное дело за убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ), 8 марта суд отправил его в СИЗО на два месяца.
Напомним, в Санкт-Петербурге преподаватель СПбГУ Олег Соколов, который расчленил аспирантку, получил 12,5 лет колонии строгого режима. Погибшая 24-летня девушка проживала совместно с педагогом.