Задержан безработный подозреваемый в расстреле собаки под Алапаевском

Напомним, происшествие случилось днем 7 марта. В районе бывшего Новоалапевского Металургического Завода мужчина в упор расстрелял собаку, а после скрылся в неизвестном направлении на автомобиле «Нива». 8 марта на место происшествия приехали полиция и зоозащитники. Собаку удалось отыскать под вагоном железных дорог. За ночь она проползла порядка одного километра с полученными ранениями. Первичный осмотр показал, что у собаки перебиты лапы. Пса увезли в клинику.