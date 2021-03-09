Задержан безработный подозреваемый в расстреле собаки под Алапаевском

По подозрению в совершении преступления полицейские задержали гражданина 1987 года рождения. Он не имеет постоянного места работы и уже неоднократно имел проблемы с законом.
У него богатое криминальное прошлое. Суди четырежды. Две за кражу, одна за вырубку леса и одна за грабеж, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых.
Дома у подозреваемого стражи порядка изъяли незарегистрированное гладкоствольное ружье ИЖ 12-го калибра. Задержанный пояснил, что нашел его недавно в лесу.
Свою ненависть к животным он объяснил тем, что собаки нападают на людей, добавил полковник Горелых.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 245 УК РФ (Жестокое обращение с животными из хулиганских побуждений) и статье 222 УК РФ (Незаконное хранение оружия).
Изъятое огнестрельное оружие было направлено на экспертизу, для выявления причастности к другим правонарушениям.
Напомним, происшествие случилось днем 7 марта. В районе бывшего Новоалапевского Металургического Завода мужчина в упор расстрелял собаку, а после скрылся в неизвестном направлении на автомобиле «Нива». 8 марта на место происшествия приехали полиция и зоозащитники. Собаку удалось отыскать под вагоном железных дорог. За ночь она проползла порядка одного километра с полученными ранениями. Первичный осмотр показал, что у собаки перебиты лапы. Пса увезли в клинику.